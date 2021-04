Leipzig-Coach zu DFL-Idee : Nagelsmann: Quarantäne-Trainingslager „kein Weltuntergang“

Julian Nagelsmann hofft, dass die Saison der Fußball-Bundesliga unter normalen Umständen zu Ende gespielt werden kann.

Leipzig | „Ich hoffe nicht, dass noch mal was passiert“, sagte der Trainer von RB Leipzig in Bezug auf die Corona-Pandemie. Grundsätzlich verstehe er die Idee der Deutschen Fußball Liga (DFL) eines Corona-Quarantäne-Trainingslagers. „Ich hätte damit kein Problem, auch wenn ich lieber daheim bin. Es wäre für mich kein Weltuntergang“, sagte Nagelsmann. Für all...

