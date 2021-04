Trainerwechsel : Nagelsmann zum „Lebenstraum“ Bayern - Flick bald zum DFB?

Der Mega-Deal, Teil eins. Auf den wohl zukünftigen Bundestrainer Hansi Flick folgt Julian Nagelsmann beim FC Bayern. Die Münchner zahlen eine „massiv hohe Rekordablöse“ an Leipzig. Nagelsmann wird deshalb „nicht angst und bange“.

Frankfurt am Main | Dank eines Ablöse-Weltrekords erfüllt sich Julian Nagelsmann den „Lebenstraum“ vom FC Bayern - und Hansi Flick ist seinem Herzenswunsch ganz nah. Die spektakulärste Trainer-Rotation in der deutschen Fußball-Geschichte ist weitestgehend perfekt. Nagelsmann will nach seinem Abgang aus Leipzig die historisch erfolgreiche Titeljagd des vermutlich künft...

