Routinier Draxler : 926. Länderspiel: Löw nähert sich dem 100. Sieg

BUNDESTRAINER: Joachim Löw fehlen noch drei Erfolge, um als erster Bundestrainer auf 100 Länderspielsiege mit der Nationalmannschaft zu kommen. Von den bislang 145 Spielen als DFB-Chefcoach konnte er 97 gewinnen. Dazu gab es 25 Unentschieden und 23 Niederlagen.

DÄNEMARK: 25 Jahre nach der überraschenden Finalniederlage gegen Dänemark bei der EM 1992 in Schweden kommt es im Brøndby Stadion zum freundschaftlichen Wiedersehen. Das 0:2 in Göteborg war eine von acht Niederlagen der DFB-Auswahl in 26 Partien gegen die Dänen. 15 wurden vom DFB-Team gewonnen, drei endeten unentschieden. Das letzte Spiel gegen Dänemark bei der EM 2012 gewann das DFB-Team in der Gruppenphase mit 2:1. Die Tore für die Mannschaft von Bundestrainer Löw in Lwiw (Ukraine) erzielten Lukas Podolski und Lars Bender.

KADER: Nach der Absage von Angreifer Leroy Sané (Nasen-OP) umfasst der DFB-Kader für den Confederations Cup in Russland und das erste Vorbereitungsspiel gegen Dänemark noch 22 Akteure. Die erfahrensten Nationalspieler sind Weltmeister Julian Draxler (28 Länderspiele) und der Kölner Jonas Hector (27). Sieben Spieler im Aufgebot haben noch kein Länderspiel bestritten. Der älteste Akteur ist Debütant Sandro Wagner von 1899 Hoffenheim mit 29 Jahren.

TORJÄGER: Nur vier Spieler im deutschen 22-Mann-Kader können Länderspieltore vorweisen. Julian Draxler und Jonas Hector haben jeweils dreimal getroffen. Jeweils ein Tor erzielten Joshua Kimmich und Shkodran Mustafi. Das Quartett war auch schon im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft in Frankreich dabei.

Deutschlands Kader für den Confederations Cup:

Name Geburtsdatum Verein Länderspiele TORHÜTER Bernd Leno 04.03.1992 Bayer Leverkusen 4 Marc-André ter Stegen 30.04.1992 FC Barcelona 9 Kevin Trapp 08.07.1990 Paris Saint-Germain 0 ABWEHR Matthias Ginter 19.01.1994 Borussia Dortmund 9 Jonas Hector 27.05.1990 1. FC Köln 27 Benjamin Henrichs 23.02.1997 Bayer Leverkusen 1 Joshua Kimmich 08.02.1995 Bayern München 13 Shkodran Mustafi 17.04.1992 FC Arsenal 15 Marvin Plattenhardt 26.01.1992 Hertha BSC 0 Antonio Rüdiger 03.03.1993 AS Rom 12 Niklas Süle 03.09.1995 1899 Hoffenheim 1 MITTELFELD/ANGRIFF Julian Brandt 02.05.1996 Bayer Leverkusen 5 Emre Can 12.01.1994 FC Liverpool 8 Kerem Demirbay 03.07.1993 1899 Hoffenheim 0 Diego Demme 21.11.1991 RB Leipzig 0 Julian Draxler 20.09.1993 Paris Saint-Germain 28 Leon Goretzka 06.02.1995 FC Schalke 04 3 Sebastian Rudy 28.02.1990 1899 Hoffenheim 14 Lars Stindl 26.08.1988 Bor. Mönchengladbach 0 Sandro Wagner 29.11.1987 1899 Hoffenheim 0 Timo Werner 06.03.1996 RB Leipzig 1 Amin Younes 06.08.1993 Ajax Amsterdam 0

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 08:49 Uhr