Umgang mit Nationalspielern : Beckenbauer zu Löw: «Hätte es wohl anders gemacht»

Franz Beckenbauer findet den Umgang von Fußball-Bundestrainer Joachim Löw mit Thomas Müller, Jérôme Boateng und Mats Hummels fragwürdig.

von dpa

10. März 2019, 10:36 Uhr

«Das sind ja drei äußerst verdiente Spieler, vielleicht hätte man da einen anderen Weg finden können», wird der Ehrenpräsident des FC Bayern München in der «Bild am Sonntag» zitiert. Ich «hätte es wohl anders gemacht, menschlicher!» Löw hatte in der vergangenen Woche den endgültigen Verzicht auf die Bayern-Profis Boateng (30), Hummels (30) und Müller (29) in der Nationalmannschaft verkündet. Seitdem gibt es Diskussionen um das Weltmeister-Trio von 2014.

«Ein ordentliches Abschiedsspiel wäre der richtige Rahmen gewesen oder etwas in der Form. Aber ihnen einfach zu sagen, sie kommen nicht mehr dran, das ist ein bisschen fragwürdig», sagte Beckenbauer. «Diese Endgültigkeit ist es, warum die Spieler wahrscheinlich enttäuscht sind.»