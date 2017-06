Testspiel am Dienstag : Dänemark ohne Stammtorhüter Schmeichel gegen Deutschland

vergrößern 1 von 1 Foto: Martin Rickett 1 von 1

Schmeichel wird damit sowohl in der Partie gegen Weltmeister Deutschland am Dienstag in Bröndby als auch im anschließenden WM-Qualifikationsspiel in Kasachstan fehlen. «Wir haben keine Zeit, auf ihn zu warten», sagte Nationaltrainer Age Hareide dem dänischen TV-Sender TV2. «Er hat Probleme zu schießen. Deshalb haben wir die Entscheidung mitgeteilt, um uns auf die anderen Torhüter zu konzentrieren.»

Am Dienstag gegen Deutschland und vier Tage später in der wichtigen Partie gegen Kasachstan soll nun Keeper Frederik Rönnow von Bröndby IF spielen. Dänemark liegt in der WM-Qualifikations-Gruppe E auf Rang drei hinter Polen und Montenegro.

