Zwei Herzen und eine 24 : Deutsches Bewerbungslogo für EM 2024 vorgestellt

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomas Frey 1 von 1

von dpa

erstellt am 07.Okt.2017 | 14:26 Uhr

«Für uns alle wäre es eine tolle Geschichte», sagte Löw in Mainz zu dem erhofften Zuschlag durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) im September 2018. Einziger DFB-Konkurrent ist die Türkei.

In einem offenen Design-Wettbewerb waren mehr als 2000 Entwürfe eingereicht worden. Die über 50 000 Umfrageteilnehmer votierten mehrheitlich für den Entwurf von Igor Petrovic aus Serbien. Das Logo in den Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold zeigt zwei Herzen und eine 24.

«Die EM 2024 soll ein Turnier sein für alle Menschen in Europa in einer Zeit, wo zu sehr auf das Nationale geschaut wird», erklärte Grindel. «Ein Turnier im eigenen Land elektrisiert alle», sagte Löw in Erinnerung an das sogenannte WM-Sommermärchen 2006 in Deutschland.

Der Schalker Leon Goretzka hofft auch, dass er 2024 noch ein Turnier vor heimischen Fans als Nationalspieler bestreiten kann. «So ein Erlebnis im eigenen Land wäre außergewöhnlich», sagte Goretzka, der bei dem übernächsten EM-Turnier 29 Jahre alt wäre.

DFB-Mitteilung zum EM-Logo