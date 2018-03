1:2 in Belfast : Deutschlands WM-Gegner Südkorea verliert Test in Nordirland

Deutschlands WM-Gruppengegner Südkorea hat ein Testspiel in Nordirland mit 1:2 (1:1) verloren. Bei Sonnenschein im Windsor Park von Belfast gingen die Asiaten durch ein Tor von Chang-Hoon Kwon in der siebten Minute in Führung.

von dpa

24. März 2018, 17:08 Uhr

Nach einem feinen Freistoß-Trick der Gastgeber schoß Min-Jae Kim (20. Minute) den Ball zum Ausgleich ins eigene Tor. Die Südkoreaner um Tottenham-Stürmer Heung-Min Son konnten ihre technische Überlegenheit nicht für weitere Tore nutzen. Paul Smyth erzielte vier Minuten vor dem Ende nach einem Konter den Siegtreffer für die Nordiren.

Südkorea ist am 27. Juni der dritte und letzte WM-Gruppengegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Kasan. Zuvor trifft die DFB-Auswahl auf Mexiko und Schweden. Nordirland hatte in der deutschen Qualifikations-Gruppe den zweiten Platz belegt und war in den WM-Playoffs an der Schweiz gescheitert.