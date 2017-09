Nach 6:0-Gala mit DFB-Team : Draxler: «Habe Signal in Richtung Paris gesendet»

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Maurer 1 von 1

«Ich habe auch ein Signal in Richtung Paris gesendet, dass mit mir wieder zu rechnen ist», sagte Draxler beim TV-Sender RTL und will sich beim französischen Vizemeister trotz namhafter Konkurrenz durchsetzen. «Ich freue mich, mit solchen Fußballern in einer Mannschaft zu spielen. Es ist normal, dass man in den Top-5-Mannschaften in Europa solch einen Konkurrenzkampf hat. Das ist bei Bayern München genauso.»

PSG hatte in der Sommerpause den brasilianischen Superstar Neymar für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro verpflichtet. Auch der französische Torjäger Kylian Mbappé wechselte vom Meister AS Monaco an die Seine. So kam Draxler bisher erst zu zwei Kurzeinsätzen. Er habe aber auch nach dem Confederations Cup erst vier Wochen später mit dem Training angefangen. «Ich habe bewusst nicht den Verein verlassen, weil ich mich dem Konkurrenzkampf stellen will», betonte der 23-Jährige.

Termine Nationalmannschaft

Länderspiel-Termine

WM-Qualifikation, Gruppe C

Sportliche Leitung um Löw

DFB-Kader für Spiele gegen Tschechien und Norwegen

Ablaufplan der Länderspielwoche

Länderspielbilanz gegen 91 Gegner

Nationalspieler von A bis Z

Sportliche Leitung der Nationalelf

Team hinter dem Team

von dpa

erstellt am 04.Sep.2017 | 23:30 Uhr