Testspiel gegen Serbien : Entwarnung bei Sané - Klostermann angeschlagen

Der deutsche Fußball-Nationalstürmer Leroy Sané hat sich beim 1:1 im Länderspiel gegen Serbien offenbar nicht schlimm verletzt.

von dpa

21. März 2019, 00:00 Uhr

«Mit dem Sprunggelenk ist alles okay. Es sah schlimmer aus, als es war», sagte der Stürmer von Manchester City, der in der Nachspielzeit am Mittwoch einen üblen Tritt von Milan Pavkov abbekommen hatte. Der Serbe sah für das grobe Foulspiel die Rote Karte.

Entsprechend verärgert war Bundestrainer Löw. «Wenn es so ausgeht, dass Leroy keine Probleme hat, können wir glücklich sein», sagte Löw. «Er kann sich den Fuß da auch brechen», sagte der Bundestrainer und berichtete von einer sofortigen Entschuldigung von Serben-Trainer Mladen Krstajic.

Gegen Holland setzt Löw wieder auf den Mann von Manchester City. Sané blickte bereits dem Duell mit Duell mit Oranje entgegen. Er sei «heiß», sagte der Ex-Schalker im TV-Sender RTL: «Wir haben einiges gutzumachen.»

Ob Debütant Lukas Klostermann in Amsterdam einsatzfähig sein kann, ist derweil fraglich. Der Leipziger habe sich in der Schlussphase «die Adduktoren ein wenig überdehnt», sagte Löw. Er müsse sich aber noch genaue Informationen bei den Ärzten holen.