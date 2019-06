Länderspielbilanz 2018/19 : Kimmich spielt jede Minute - Sané bester Torschütze

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ein wechselvolles Umbruchjahr mit fünf Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen hinter sich.

von dpa

12. Juni 2019, 10:37 Uhr

Auf den Abstieg in die zweite Liga der Nations League folgte am Saisonende der erfolgreiche Start mit drei Siegen in die Qualifikation für die Europ 2020.

29 Spieler kamen in den zehn Partien zum Einsatz. Einer war immer dabei: Joshua Kimmich. Der 24 Jahre alte Bayern-Profi absolvierte die kompletten 900 Spielminuten. Dahinter folgen mit je neun Einsätzen Kapitän Manuel Neuer und Leroy Sané. Der Angreifer von Manchester City war mit fünf Treffern erfolgreichster Torschütze vor dem Münchner Serge Gnabry (4) und dem Dortmunder Marco Reus (3). Insgesamt erzielte das DFB-Team 22 Treffer.

Fünf Spieler feierten ihr Länderspieldebüt: Nico Schulz (1899 Hoffenheim), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Mark Uth (FC Schalke 04) und Lukas Klostermann (RB Leipzig).

Das Einsatzprotokoll der Nationalspieler 2018/19 (Reihenfolge nach Einsätzen):

Spieler Verein Einsätze Spielminuten Tore Joshua Kimmich FC Bayern 10 900 - Manuel Neuer FC Bayern 9 765 - Leroy Sané Manchester City 9 630 5 Niklas Süle FC Bayern 8 720 1 Matthias Ginter Bor. Mönchengladbach 8 693 - Timo Werner RB Leipzig 8 599 2 Nico Schulz * 1899 Hoffenheim 8 517 2 Thilo Kehrer * Paris Saint-Germain 7 470 4 Marco Reus Borussia Dortmund 7 342 3 Leon Goretzka FC Bayern 7 294 2 Toni Kroos Real Madrid 6 540 1 Serge Gnabry FC Bayern 6 471 4 Ilkay Gündogan Manchester City 6 351 1 Thomas Müller FC Bayern 6 199 - Julian Brandt Bayer Leverkusen 6 196 1 Antonio Rüdiger FC Chelsea 5 374 - Julian Draxler Paris Saint-Germain 5 153 - Mats Hummels FC Bayern 4 360 - Jérôme Boateng FC Bayern 3 225 - Jonathan Tah Bayer Leverkusen 3 211 - Kai Havertz * Bayer Leverkusen 3 112 - Lukas Klostermann * RB Leipzig 2 179 - Jonas Hector 1. FC Köln 2 159 - Marc-André ter Stegen FC Barcelona 2 135 - Marcel Halstenberg RB Leipzig 2 135 - Mark Uth * FC Schalke 04 1 67 - Emre Can Juventus Turin 1 56 - Sebastian Rudy FC Schalke 04 1 26 - Nils Petersen SC Freiburg 1 21 -

* Länderspiel-Debütant