Bundestrainer : Löw zum Titelkampf in der Bundesliga: «Wird spannend»

Bundestrainer Joachim Löw sieht den Titelkampf in der Fußball-Bundesliga als völlig offen an.

von dpa

24. Februar 2019, 13:25 Uhr

«Ich glaube schon, dass es spannend wird», sagte der 59-Jährige auf dem Amateurkongress des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Kassel. «Die Bayern haben diese unglaubliche Erfahrung und die Qualität in der Breite. Sie haben natürlich auch diese Nervenstärke.»

Spitzenreiter Borussia Dortmund habe etwas an Boden verloren, sagte Löw, bevor er zur Partie des BVB am Abend gegen Bayer Leverkusen aufbrach: «Im Moment sind sie so ein bisschen am Straucheln.» Dennoch habe sich die Mannschaft unter ihrem neuen Trainer Lucien Favre «in puncto Tempo und Dynamik enorm verbessert».

Titelverteidiger Bayern München, der zeitweise neun Punkte hinter Dortmund lag und am Samstag nach Punkten zumindest für einen Tag aufschloss, strebt den siebten Meisterschaftserfolg nacheinander an. Die Borussia war zuletzt 2012 deutscher Meister.