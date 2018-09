DFB-Nachwuchs : Lukas Klostermann neuer Kapitän der U21

Lukas Klostermann von RB Leipzig führt die deutschen U21-Fußballer in den anstehenden Länderspielen als Kapitän an.

von dpa

04. September 2018, 19:48 Uhr

Sein Stellvertreter ist Waldemar Anton von Hannover 96, wie U21-Coach Stefan Kuntz vor dem Testspiel gegen Mexiko am Freitag in Fürth und dem EM-Qualifikationsspiel gegen Irland vier Tage später in Dublin entschied. Die bisherigen U21-Kapitäne Jonathan Tah und Thilo Kehrer wurden von Bundestrainer Joachim Löw in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen.

Außenverteidiger Klostermann ist mit elf U21-Spielen der erfahrenste Akteur im aktuellen Aufgebot von Kuntz. Anton ist derzeit der einzige verbliebene U21-Europameister von 2017 im Kader. Bei seinem Verein Hannover 96 wurde der 22 Jahre alte Innenverteidiger und sechsmalige U21-Nationalspieler vor der Saison zum neuen Kapitän ernannt.