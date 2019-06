U21-Sturm-Kollegen : Richter über Waldschmidt: «Überragende Leistung»

U21-Nationalspieler Marco Richter hat die Auftritte seines Team-Kollegen Luca Waldschmidt bei der EM in Italien und San Marino als «überragende Leistung» gewürdigt.

von dpa

29. Juni 2019, 07:55 Uhr

«Er ist eine große Stütze für uns. Und ich hoffe natürlich, dass er im Finale so weiter macht und dann der alleinige Rekordhalter ist», sagte Richter, der Waldschmidt zwei seiner sieben Turniertore aufgelegt hatte. Mit einem weiteren Tor wäre Waldschmidt alleiniger U21-EM-Rekordtorschütze und würde den Schweden Marcus Berg ablösen, der 2009 siebenmal traf.

Den Rekord gönnt Richter seinem Teamkollegen in jedem Fall. «Wir haben von Anfang an gehofft, dass wir so treffen und dass wir dem Team weiterhelfen können», sagte Richter, der bislang vier EM-Tore erzielt hat. «Wer am Ende oben steht, ist egal. Mich freut es natürlich extrem für den Luca.» Gegner der deutschen Mannschaft im Finale ist am 30. Juni (20.45 Uhr/ARD) in Udine Spanien.

Beim 4:2 im Halbfinale gegen Rumänien saß Richter erstmals nur auf der Bank, für ihn spielte der Hoffenheimer Nadiem Amiri. «Ich bin da ein Teamplayer. Ich habe mich auch für Nadiem gefreut, er hat es richtig stark gemacht», sagte Richter zu seiner Jokerrolle. «Darauf kommt es an, den Teamgeist nicht zu verlieren, sondern dass wir alle füreinander da sind. Genauso gehen wir das dann auch an.»