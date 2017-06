Confed Cup : Urlaubsgeld für Draxler und Co.: 30 000 Euro schon sicher

vergrößern 1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

Sollte der Weltmeister im Finale am Sonntag in St. Petersburg gegen Chile verlieren, gäbe es immerhin jeweils 30 000 Euro für Platz zwei. DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte die mit dem Mannschafsrat ausgehandelten Prämien für den Confed Cup «sehr moderat» genannt. «Das wird 2018 bei der Weltmeisterschaft wieder anders aussehen», sagte er.

Der erstmalige Gewinn des Confederations Cups würde den DFB bei 21 Akteuren insgesamt 1,05 Millionen Euro an Spielerprämien kosten. Zum Vergleich: Für den sportlich viel höher stehenden WM-Triumph 2014 in Brasilien hatte der Verband an jeden der 23 Akteure um den damaligen Kapitän Philipp Lahm die Rekordprämie von 300 000 Euro gezahlt.

Beim Confed Cup kassiert auch der DFB weniger Geld von der FIFA als bei einem WM-Turnier. Als Turniersieger würde er vom Weltverband 4,1 Millionen Dollar (etwa 3,58 Millionen Euro) erhalten. Der unterlegene Finalist kassiert in Russland 3,6 Millionen Dollar. Als Weltmeister bekam der DFB vor drei Jahren in Brasilien von der FIFA dagegen satte 35 Millionen Dollar.

von dpa

erstellt am 30.Jun.2017 | 08:43 Uhr