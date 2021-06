Bundesliga : Neu-Trainer Glasner will Eintracht noch besser machen

Eintracht Frankfurt steht vor einer spannenden Saison. Nach dem Weggang von Trainer Hütter und Sportvorstand Bobic lenkt ein neues Führungsduo die Geschicke der Hessen. Der Blick geht weiter nach oben.

Frankfurt am Main | Oliver Glasner kam ganz leger im weißen T-Shirt zu seiner offiziellen Vorstellung bei Eintracht Frankfurt. Knapp eine Stunde lang plauderte der neue Trainer der Hessen am Dienstag locker und aufgeräumt über die bevorstehende Saison in der Fußball-Bundesliga, in der Glasner mit dem Europa-League-Starter an seine zuletzt erfolgreiche Arbeit beim VfL ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.