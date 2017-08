Sportvorstand muss gehen : Neuanfang: VfB Stuttgart trennt sich von Schindelmeiser

vergrößern 1 von 1 Foto: Lino Mirgeler 1 von 1

Nach gut einem Jahr mit Sportvorstand Jan Schindelmeiser beginnt der VfB Stuttgart überraschend ein neues Kapitel. Zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga trennte sich der Aufsteiger vom 53-Jährigen.

Die Zusammenarbeit endet offiziell zum 30. September, der frühere Manager von 1899 Hoffenheim wurde jedoch mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Schon vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Spielzeit herrscht beim VfB damit einmal mehr Unruhe.

«Wir bedauern diesen Schritt, waren letztlich aber nicht mehr davon überzeugt, dass die Umsetzung unserer Ziele und der getroffenen Absprachen in der bisherigen Personalkonstellation zu erreichen sind», sagte VfB-Präsident Wolfgang Dietrich in einer Mitteilung. Die Entscheidung sei nach intensiven Gesprächen im Aufsichtsrat gefallen. Einstimmig sei der Entschluss erfolgt.

Am 8. Juli 2016 war Schindelmeiser zum neuen Sportvorstand berufen worden. Er hatte einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 unterschrieben und seinen Posten nach dem Abstieg der Schwaben in die 2. Liga als Nachfolger von Robin Dutt und in unruhigen Zeiten übernommen. Nach dem Abschied von Trainer Jos Luhukay gelang unter dem neuen Coach Hannes Wolf und Schindelmeiser der direkte Wiederaufstieg.

Zuletzt gab es Spekulationen darüber, dass seine Arbeit innerhalb des Vereins nicht bei allen gut ankam. Gerade seine Personalpolitik soll intern auf Kritik gestoßen sein. Die «Stuttgarter Nachrichten» hatten berichtet, dass Schindelmeiser umstritten sei.

«Letztlich steht der VfB Stuttgart über allem und es ist unsere absolute Pflicht, Entscheidungen ausschließlich im Sinne des Vereins und im Sinne einer positiven Entwicklung zu treffen», sagte der Aufsichtratsvorsitzende Dietrich.

In Weltmeister Ron-Robert Zieler hatte Schindelmeiser bislang in diesem Sommer einen gestandenen Profi verpflichtet. Ansonsten verfolgte der Sportvorstand die Strategie, junge und entwicklungsfähige Profis zu holen. Immer wieder mahnte er zur Geduld, dass sich Transfers hinziehen könnten.

Nicht nur wegen der Personalie Schindelmeiser befindet sich der VfB derzeit in einem Veränderungsprozess. Vor gut zwei Monaten hatten die Mitglieder zugestimmt, die Fußball-Abteilung in eine AG auszugliedern. Der frühere Nationalspieler Thomas Hitzlsperger rückte kürzlich in das Präsidium auf und soll die sportliche Kompetenz stärken.

Schindelmeiser erlebte seine bisher erfolgreichste Zeit als Manager zwischen 2006 und 2010 in Hoffenheim. Die Badener führte er mit Ralf Rangnick als Trainer von der Regionalliga bis in die Bundesliga. Im Sommer 2010 trennten sich er und der Verein jedoch. Bis zu seiner Berufung in den VfB-Vorstand arbeitete nicht mehr für einen Proficlub und pflegte eher im Hintergrund Kontakte. Nun ist seine Zeit bei den Schwaben bereits wieder zu Ende gegangen.

von dpa

erstellt am 04.Aug.2017 | 15:30 Uhr