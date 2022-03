Nachfolger von Fritz Keller : Neuer DFB-Präsident: Bernd Neuendorf setzt sich bei der Wahl durch

Der DFB-Bundestag hat entschieden. Bernd Neuendorf ist neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Peter Peters wird es nicht. Neuendorf folgt auf den im Mai 2021 zurückgetretenen Fritz Keller. Er soll und will den Verband erneuern.

Bernd Neuendorf ist der neue Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Der 60-Jährige setzte sich bei der Wahl auf dem DFB-Bundestag am Freitag in Bonn mit 193:50 Stimmen gegen Peter Peters (59) durch. Neuendorf war als Kandidat der einflussreichen Amateurvertreter angereist, Peters wurde durch den Profifußball unterstützt. Die Wahl im World Conference C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.