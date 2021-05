Nationalmannschaft : Neuer freut sich auf Zeit im DFB-Team unter Flick

Kapitän Manuel Neuer freut sich auch jetzt schon auf die Zeit unter dem nächsten Bundestrainer Hansi Flick in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und denkt nicht an ein Ende seiner Länderspiel-Laufbahn.

Seefeld in Tirol | „Für mich persönlich ist es so, dass ich immer Spaß und Freude habe, bei der Nationalmannschaft zu spielen, dass es mich stolz macht und dass ich gerne das Trikot anziehe auch in Zukunft, wenn es mir gut geht“, sagte der 35 Jahre alte Torwart des FC Bayern München. Er fühle sich sehr fit und leistungsfähig. „Ich habe nicht vor, meine Nationalmannschaf...

