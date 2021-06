Bundesliga : Neuer Hertha-Geschäftsführer Bobic: Friedrich bleibt

Fredi Bobic hat bei seinem Dienstantritt als Geschäftsführer des Fußball-Bundligisten Hertha BSC gleich eine wichtige Personalie verkündet.

Berlin | „Arne Friedrich bleibt an Bord, das war mir sehr wichtig“, sagte der 49-Jährige bei einer virtuellen Pressekonferenz, „ein Sportdirektor mit seinen Fähigkeiten tut uns gut.“ Bobic will Kontinuität beim Hauptstadtclub aufbauen Dass mit Pal Dardai ein weiterer Bekannter aus Bobics aktiver Zeit zwischen 2003 und 2005 weiter an der Seitenlinie steht...

