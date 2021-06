Fußball-EM : „Nicht vorbei“: Österreich fiebert auf Italien-Duell hin

Der erste Sprung in eine K.o.-Runde bei einer EM soll für Österreich noch nicht das Ende sein. Schon am historischen Abend richtet das ÖFB-Team die ersten Kampfansagen an den hochfavorisierten Gegner.

Bulevardul Basarabia 37-39, Arena National Bukarest 022103, Rumänien | Augenzwinkernd übernahm Franco Foda die Rolle als Partybremse. „Heute ist der Tag des Feierns - mit Wasser“, kündigte der deutsche Coach am historischen Abend für den österreichischen Fußball an. So ganz ernst wird die Warnung an seine Spieler angesichts des ersten Einzugs in die K.o.-Runde einer Europameisterschaft durch das 1:0 (1:0) gegen die Uk...

