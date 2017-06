Australien, Kamerun und Chile : Niederlagen für Deutschlands Confed-Cup-Gegner

vergrößern 1 von 1 Foto: Andy Brownbill 1 von 1

Nicht besser erging es Kamerun beim 0:4 (0:2) gegen Kolumbien im spanischen Getafe. Und auch Südamerikameister Chile verlor trotz einer 2:0-Führung gegen die von Christoph Daum trainierte Auswahl Rumäniens 2:3 (2:1).

In Melbourne trafen Diego Souza nach 12 Sekunden und in der Nachspielzeit (90.+3), Thiago Silva (62.) und Taison (75.) vor 49 000 Zuschauern für den fünfmaligen Weltmeister. Trotz der Niederlage zeigte sich Tim Cahill für die Partie gegen den Weltmeister am Montag in Sotschi zuversichtlich. «Wir gehen in das Spiel gegen Deutschland mit dem Wissen, heute etwas gelernt zu haben», sagte der 37 Jahre alte Routinier. «Wir freuen uns auf unser erstes Spiel.»

Der zweite DFB-Gruppengegner Chile (22. Juni) verspielte in Cluj-Napoca eine 2:0-Führung. Der Ex-Hoffenheimers Eduardo Vargas (8.) und Leonardo Valencia (18.) hatten für die Südamerikaner früh getroffen, doch Bogdan Stancu (31.), Nicolae Stanciu (60.) und Alexandru Baluta (83.) drehten die Partie. Bei Chile sah zudem Gary Medel die Rote Karte (34.).

Kamerun, Gegner der Löw-Elf am 25. Juni, war gegen Kolumbien chancenlos. Real-Madrid-Profi James Rodriguez (16.), zweimal Yerry Mina (30. und 52.) sowie José Izquierdo (87.) schossen die Tore für Kolumbien heraus.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 22:45 Uhr