Wechsel nach Saisonende : Noch-Bayern-Profi Martinez: „Offen in alle Richtungen“

Javi Martinez lässt sich nach seinem Weggang vom FC Bayern München alle Optionen offen.

München | Die Entscheidung über seine Zukunft nach neun Jahren beim deutschen Fußball-Rekordmeister will er im Sommer in seiner spanischen Heimat Ayegui treffen. „Ich bin offen in alle Richtungen und schaue nach der besten Option für mich“, sagte der 32-Jährige im „Kicker“-Interview. Wie lange er noch spielen wird, weiß er nicht: „Meine Beine entscheiden. Ei...

