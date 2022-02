Fussball : Nordduell Zweitliga-Gipfel: HSV und Werder spielen um Spitze

Mehr Spitzenspiel ist in der 2. Fußball-Bundesliga kaum möglich. Im brisanten Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen geht es am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) nicht nur um das Prestige, sondern auch um die Tabellenführung. In den 24. Spieltag gingen die Bremer als Erster, mit einem Punkt weniger rangierten die Hamburger an zweiter Stelle.

Die Bremer sind seit dem Amtsantritt von Trainer Ole Werner acht Spiele hintereinander unbesiegt, auch der HSV ist mit seinem Coach Tim Walter seit sieben Partien ohne Niederlagen. Zudem ist der HSV in dieser Saison zu Hause ungeschlagen, Werder stellt die auswärtsbeste Mannschaft. 25.000 Fans sind am Sonntag im Volksparkstadion zugelassen. Die Karten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.