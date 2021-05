FIFA-Kongress in Zürich : Nordische Verbände fordern Infantino-Stellungnahme zu Katar

Sechs nordische Fußball-Verbände haben FIFA-Präsident Gianni Infantino aufgefordert, während des Weltverbands-Kongresses am heutigen Freitag (ab 15.00 Uhr) auf die Menschenrechtslage in Katar einzugehen.

Zürich | Sie würden eine „offene Diskussionen“ über die Situation im WM-Gastgeberland begrüßen, schrieben die Verbände aus Dänemark, Norwegen, Finnland, Island, Schweden und Färöer, in deren Ländern zuletzt öffentlich Kritik an Katar laut geworden war. Zudem forderten die Verbände die FIFA auf, sich für weitere Verbesserungen der Lage in dem Emirat einzuset...

