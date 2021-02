2. Liga : Nürnberg mit dürftigem Remis gegen Braunschweig

Der 1.

Nürnberg | FC Nürnberg hat auch gegen Eintracht Braunschweig seinen ersten Heimsieg in diesem Fußball-Jahr verpasst. In einer an Torraumszenen armen Zweitligapartie mussten sich die Franken am Sonntag mit einem 0:0 begnügen. Eine Woche nach dem Last-Minute-Sieg...

