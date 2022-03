Fussball : Nürnbergs Trainer will gegen Hamburger SV Druck erzeugen

Der 1. FC Nürnberg will im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV mutig auftreten. Gegen den Tabellenvierten sei es entscheidend, „in allen Höhen des Spielfeldes gegen den Ball Druck“ zu erzeugen, um daraus Umschaltmomente zu kreieren, verriet Nürnbergs Trainer Robert Klauß am Donnerstag. Knapp 25.000 Zuschauer werden das Spiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky/Sport1) laut „Club“ im Max-Morlock-Stadion verfolgen.

Der 1. FC Nürnberg rief die Zuschauer für Samstag dazu auf, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine aus Solidarität in den Farben der ukrainischen Flagge zu kommen. Nach dem 2:0-Erfolg über Aufsteiger Hansa Rostock kann Klauß beim Heimspiel gegen den HSV auf einen breiten Kader zählen. „Wir haben viele Spieler zurückbekommen“, sagte der 37-Jährige....

