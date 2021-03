Champions League : Nur deutsche Trainer im Viertelfinale der Königsklasse

Hansi Flick, Edin Terzic, Jürgen Klopp und Thomas Tuchel bilden ein exklusives Quartett: Noch nie gab es vier Trainer aus einem Land im Viertelfinale der Champions League.

München | Und wohl noch nie war der Ruf deutscher Fußball-Trainer so gut wie derzeit. „Wir waren ja letztes Jahr schon drei deutsche Trainer im Halbfinale, oder? Also hoffen wir, dass das noch ein bisschen weiter geht“, sagte Tuchel dem TV-Sender Sky nach dem Erfolg seines FC Chelsea gegen Atlético Madrid. Mit 13 ungeschlagenen Partien seit seinem Antritt be...

