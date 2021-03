Ex-Nationalspieler : Özil: Hätte schlimmer kommen können - Aber lange Zwangspause

Kaum hat sich Mesut Özil ein bisschen eingespielt bei seinem neuen Verein, muss er pausieren. Verletzt am linken Knöchel. Er versucht, es mit Fassung zu tragen. Fenerbahce fehlt er aber im Meisterkampf.

Istanbul | Mesut Özil munterte sich am Morgen nach der ernüchternden Diagnose selbst ein wenig auf. „Es hätte schlimmer kommen können“, schrieb der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler via Twitter. In den nächsten Spielen wird er aber seinem neuen Club Fenerbahce Istanbul fehlen, nachdem sich Özil am Abend zuvor am linken Knöchel verletzt hatte. Laut dem Fußball-W...

