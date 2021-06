Länderspiel : Orban verteidigt das Ausbuhen kniender Iren

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat Verständnis für jene ungarischen Fußball-Fans gezeigt, die vor einem EM-Testspiel in Budapest die niedergekniete irische Mannschaft ausgebuht hatten.

Budapest | „Wenn du zu Gast bist in einem Land, dann provoziere nicht die Ortsansässigen“, sagte der rechtsnationale Politiker am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Budapest. Die Geste der Iren sei eine „unhöfliche Provokation“ gewesen. Deutschlands Gruppengegner Ungarn hatte sich in einem Testspiel von Irland mit 0:0 getrennt. Die irischen Spieler hatte...

