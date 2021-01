Entscheidung in letzter Minute : Palmeiras holt Copa Libertadores

Ein Newcomer sichert dem Fußballclub aus der Millionenmetropole São Paulo im rein brasilianischen Finale der südamerikanischen Copa Libertadores den zweiten Titelgewinn seit 1999. Das Team könnte bei der Club-WM in Katar nun auf den FC Bayern München treffen.

Rio de Janeiro | Es blieb spannend bis zum Schluss: Im Finale der Copa Libertadores gegen den FC Santos hat sich Palmeiras São Paulo mit einem Treffer in der Nachspielzeit den zweiten Titelgewinn in der Vereinsgeschichte gesichert. „Das ist ein unvergesslicher Tag in...

