Copa do Brasil : Palmeiras holt den brasilianischen Pokal

Nach der Copa Libertadores hat Palmeiras São Paulo auch den brasilianischen Pokal gewonnen.

São Paulo | Das Team des portugiesischen Trainers Abel Ferreira besiegte im Finalrückspiel Grêmio Porto Alegre mit 2:0. Mit dem Gesamtergebnis von 3:0 nach Hin- und Rückspiel holte Palmeiras so zum vierten Mal den Titel in der Copa do Brasil. Die Treffer von Wesley und Gabriel Menino im heimischen Stadion in der größten Stadt des südamerikanischen Landes fiele...

