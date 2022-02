Fussball : Personalpuzzle für Kramer: Wer spielt auf der linken Seite?

Arminia Bielefelds Trainer Frank Kramer bastelt vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach noch an der idealen Besetzung auf der linken Abwehrseite. Der erste Kandidat Andres Andrade ist mit einer Außenbandverletzung von der Nationalmannschaft Panamas zurückgekehrt. „Er ist lädiert, aber es geht jeden Tag etwas besser”, sagte Kramer am Donnerstag vor der Partie am Samstag um 15.30 Uhr.

Eine Alternative wäre Jakob Laursen, der aber noch an den Folgen einer Risswunde im Bereich der Achillessehne leidet. Auch bei ihm heißt es abwarten. Eine weitere Möglichkeit für die linke Defensivposition ist der 20 Jahre alte Neuzugang George Bello, der sich allerdings noch ein wenig eingewöhnen muss. Kramer schwärmt aber bereits vom US-Nationalspiel...

