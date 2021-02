DFB : Petersen als Video-Assistent in Bremen abgesetzt

Schiedsrichter Martin Petersen ist vom Deutschen Fußball-Bund wenige Stunden vor dem Anpfiff des Bundesligaspiels von Werder Bremen gegen den SC Freiburg als Video-Assistent abgesetzt worden.

Frankfurt am Main | Als Ersatz wurde kurzfristig Marco Fritz in den Kölner Video-Keller beordert. Zuerst hatte die „Bild“ über den Wechsel berichtet. Petersen hatte sich am Freitagabend als Video-Assistent beim Zweitligaspiel von Holstein Kiel gegen die Würzburger Kicke...

