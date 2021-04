RB-Profi : „Plane ihn fest ein“: Henrichs ohne EM bei Olympia dabei

Benjamin Henrichs von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seine Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Tokio so gut wie sicher.

Leipzig | „Ich plane ihn fest ein, wenn ihn Jogi nicht für die EM braucht“, sagte der für das Olympia-Team verantwortliche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz im Bundesliga-Podcast des NDR. Allerdings betonte Kuntz auch: „Er soll schauen, dass er auf mehr Einsätze kommt, damit ich ihn bedenkenlos für Olympia nominieren kann.“ Henrichs ist nach monatelangen Knie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.