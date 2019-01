Ehemaliger Nationalspieler : Podolski traut sich Rückkehr in die Bundesliga zu

Lukas Podolski verschwendet noch keinen Gedanken an ein baldiges Karriereende als Fußball-Profi.

«Ich bin gesund und fühle mich absolut fit. Ich will noch einige Jahre spielen», sagte der 33 Jahre alte ehemalige Nationalspieler, der seit 2017 beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe unter Vertrag steht, in Gummersbach. Einen Wechsel ins europäische Ausland kann sich der Offensivspieler ebenso vorstellen wie die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. «Warum nicht? Das traue ich mir nach wie vor zu, in der Bundesliga zu spielen.»

Seine Pläne, in irgendeiner Form bei seinem Lieblingsclub 1. FC Köln anzuheuern, sind hingegen derzeit nicht konkret. «Danach werde ich oft gefragt. Aber da will ich mich nicht jeden Tag wiederholen.» Möglich ist auch, dass er sein Engagement in Japan verlängert. «Ich habe noch dieses Jahr Vertrag und fühle mich in Japan pudelwohl. Ich denke, so im Juni, Juli werde ich mich mit meinem Verein zusammensetzen. Mal sehen, was dann passiert.»

Anlass von Podolskis Stippvisite im Bergischen Land ist ein Benefizspiel seines Teams «Poldi & Friends» am Sonntag in der Schwalbe-Arena. Zudem unterzeichnete der Geschäftsmann, der u.a. in Köln einen Döner-Imbiss und eine Eisdiele betreibt, einen Vertrag für eine zunächst auf vier Jahre angelegte Partnerschaft mit dem japanischen Internet-Dienstleister (Rakuten), mit dem er einige Projekte plant.