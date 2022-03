Corona : Positiver Test: Trainer Kwasniok muss in Quarantäne

Trainer Lukas Kwasniok vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn muss nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne und wird somit mindestens die Trainingseinheiten in dieser Woche nicht leiten können. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Wegen der Länderspiel-Pause könnte es jedoch sein, dass Kwasniok kein Spiel verpasst. Die nächste Partie gegen den Hamburger SV findet erst am 2. April statt.

Kwasniok hatte vor einigen Monaten erklärt, sich nicht impfen lassen zu wollen und musste deshalb unter anderem bei Pressekonferenzen eine Maske tragen. Über seinen aktuellen Impfstatus ist nichts bekannt....

