2. Bundesliga : Profi Kyereh bei WM - Lawrence und Irvine hoffen noch

Daniel-Kofi Kyereh kehrt mit Rückenwind nach Hamburg zurück. Der ghanaische Fußball-Profi des Zweitliga-Tabellenführers FC St. Pauli hat sich mit der Nationalmannschaft seines Landes für die WM in Katar qualifiziert. Dafür reichte dem Team am Dienstagabend ein 1:1 in Nigeria (Hinspiel 0:0). Kyereh wurde in der zweiten Halbzeit eingesetzt.

Auch der Waliser James Lawrence und der...

