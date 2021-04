Machtkampf : Protestbrief an den DFB: BFV-Präsident erwartet Aufklärung

Der Präsident des Berliner Fußball-Verbandes (BFV), Bernd Schultz, hofft auf der Konferenz der Landespräsidenten der Regionalverbände am kommenden Donnerstag auf Aufklärung über die Streitigkeiten innerhalb der Führungsspitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Frankfurt am Main | „In erster Linie wollen wir uns austauschen und die Situation gemeinsam analysieren und wenn möglich Lösungen finden“, sagte Schultz der Deutschen Presse-Agentur. Zahlreiche Regionalpräsidenten haben in einem Protestschreiben die Streitigkeiten innerhalb des DFB kritisiert und fürchten um weiteren Schaden für den gesamten Fußball in Deutschland, wie d...

