Ligue 1 : PSG-Pleite beim Neuling trotz Neymars Elfmeter-Doppelpack

Paris Saint-Germain hat unter Thomas Tuchels Trainer-Nachfolger Mauricio Pochettino den vierten Sieg nacheinander verpasst und sich stattdessen beim Neuling FC Lorient blamiert.

Lorient | Der Titelverteidiger in der französischen Fußball-Meisterschaft benötigte beim Tabellenvorletzten sogar zwei Elfmeter, um überhaupt Tore erzielen. Am Ende unterlag PSG dennoch mit 2:3 (1:1). Der Aufsteiger war durch Laurent Aubergel in der 36. Minute...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.