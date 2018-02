Im Nachwuchsbereich : Rangnick kündigt «gravierende Veränderungen» an

Sportdirektor Ralf Rangnick hat nach der erfolglosen Suche nach einem schnellen Ersatz für den monetelang ausfallenden Marcel Halstenberg tiefgreifende Neuerungen im Nachwuchsbereich von Fußball-Bundesligist RB Leipzig angekündigt.

von dpa

02. Februar 2018, 14:28 Uhr

«Natürlich würden wir uns beide wünschen, dass wir in so einer Notsituation, in die wir nicht planmäßig geraten sind, vielleicht ein oder zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs nachschieben können», sagte Rangnick. Kein Spieler sei aber dafür infrage gekommen.

Das gilt nicht nur für den Posten des linken Verteidigers, sondern auch für einen Ersatz für Emil Forsberg, hinter dessen Rückkehr ein großes Fragezeichen steht. Der Schwede fehlt seit Anfang Dezember wegen einer Bauchmuskelzerrung. Halstenberg fällt wegen eines Kreuzbandrisses aus. «Es wird in den nächsten Wochen und Monaten gravierende Veränderungen geben», kündigte Rangnick an. Personell und strukturell werde das Scouting neu aufgestellt. Er werde sich auch höchstpersönlich einbringen, wenn es um die Verpflichtung von 15- bis 17-Jährigen gehe.

Die Leipziger hatten, um den Sprung vom Nachwuchs in die Profi-Abteilung zu erleichtern, die U23 im vergangenen Sommer zurückgezogen. Dadurch hätte die U19 «brutal» aufgewertet werden sollen. «In Wahrheit müssen wir im Moment konstatieren, dass wir die schlechteste U19 haben in den letzten sechs Jahren seit ich hier bin», sagte Rangnick.

Um zumindest eine mögliche Alternative für Forsberg zu haben, liehen die Leipziger den 20 Jahre alten englischen Junioren-Nationalspieler Ademola Lookman vom FC Everton aus.