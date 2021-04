27. Spieltag : RB-Coach Nagelsmann hakt Titelchance in der Bundesliga ab

Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Bayern hat RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann die Meisterschaft abgeschrieben.

Leipzig | Es gehe jetzt darum, in der Fußball-Bundesliga Zweiter zu werden, sagte der 33-Jährige bei Sky im Anschluss an das 0:1 (0:1) von RB. „Wir spielen eine gute Saison, die müssen wir so weiterspielen - auch wenn die erste Chance auf einen Titel weg ist.“ Der Vorsprung des Münchner Tabellenführers auf Leipzig beträgt bei noch sieben Spielen nun sieben Punk...

