Primera Division : Real-Trainer Ancelotti in Corona-Quarantäne

Der Trainer von Real Madrid, Carlo Ancelotti, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und hat sich in häusliche Quarantäne begeben.

Das teilte der Club am Mittwoch mit. Der 62-Jährige habe „einige Krankheitssymptome“ und werde solange zuhause bleiben, bis diese auskuriert seien, berichtete die Zeitung „Mundo Deportivo“. Nach den derzeitigen in Spanien geltenden Corona-Auflagen muss Ancelotti sieben Tage seit dem letzten Kontakt mit einem Corona-Kranken in häuslicher Isolation blei...

