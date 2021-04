DFB-Pokal der Frauen : Rekordsieger Frankfurt besiegt im Halbfinale Freiburg

Rekordsieger Eintracht Frankfurt hat zum 14.

Frankfurt am Main | Mal das DFB-Pokal-Endspiel der Frauen erreicht. Der Verein, der bis zum Beginn dieser Saison als 1. FFC Frankfurt an den Start ging, besiegte im Halbfinale den SC Freiburg mit 2:1 (0:1) und darf damit auf den zehnten Titel in dem Wettbewerb hoffen. Marie Müller (13. Minute) hatte den Pokalfinalisten von 2019 zunächst im Frankfurter Stadion in Führu...

