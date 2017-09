Neuer Manager warnt : Reschke: Erneuter VfB-Abstieg «mehr als schmerzhaft»

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

«Wenn du jetzt als Verein nochmal absteigst, weiß ich nicht, ob so ein Kraftakt sowohl vom Umfeld als auch von der wirtschaftlichen Balance her nochmal gelingen könnte», sagte der 59-Jährige.

Für den VfB zähle in dieser Saison daher nur der Klassenverbleib, den er für so schwer wie lange nicht mehr hält. «Der Wahnsinn in dieser Saison ist aus meiner Sicht, dass du seriös und gut arbeiten kannst, aber vielleicht trotzdem 16. wirst und in die Relegation musst», meinte Reschke.

Einen Abstiegskandidaten gebe es für ihn in dieser Saison nicht: «Wir werden alles daran setzen, auch in der kommenden Saison in der 1. Liga zu spielen. Aber das wird ein total hartes Brot werden.»

05.Sep.2017