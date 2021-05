34. Spieltag : Rettung in Stuttgart: Bei Arminia fließen Tränen und Bier

Arminia Bielefeld sichert sich am letzten Spieltag den Verbleib in der Fußball-Bundesliga. Nach dem Sieg beim VfB Stuttgart wird es feucht-fröhlich. Auch die Schwaben sind mit ihrer Saison zufrieden.

Stuttgart | Torjäger Fabian Klos vergoss Tränen der Freude, Mitspieler, Trainer- und Betreuerteam von Arminia Bielefeld streiften sich rasch ihre Retter-T-Shirts über. „Erstklassig gepaddelt“ war darauf zu lesen - in Anlehnung an eine Aussage von Sportchef Samir Arabi vor der Saison. Der Aufsteiger trete in der Fußball-Bundesliga mit einem „Schlauchboot gegen ...

