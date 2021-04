Spiel gegen Freiburg gedreht : Roses Reaktion und Thurams Tore bringen Gladbach auf Kurs

Nach zwei Siegen in Serie ist Gladbach wieder im Rennen. Die Aufregung um den scheidenden Trainer Rose dürfte sich gelegt haben. Doch gezittert wurde bis zur letzten Sekunde.

Mönchengladbach | In der Halbzeitwar Marco Rose ganz ruhig. „Ich glaube, er war selbst erstaunt, wie schlecht wir gespielt haben in der ersten Halbzeit“, sagte Borussia Mönchengladbachs Mannschaftskapitän Lars Stindl nach dem 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den SC Freiburg in einem verrückten Spiel. Eigentlich hatten die Gladbacher am Karsamstag einen rabenschwarzen Abend ei...

