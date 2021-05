2. Liga : Rückschlag im Aufstiegskampf: Kiel verliert beim KSC

Holstein Kiel hat den vorzeitigen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verpasst.

Karlsruhe | Das Team von Trainer Ole Werner verlor beim Karlsruher SC am Sonntag mit 2:3 (1:0) und liegt vor dem letzten Spieltag damit nur noch einen Punkt vor dem Relegationsplatz drei. Janni Serra (41. Minute) und Alexander Mühling per Foulelfmeter (84.) trafen für die Norddeutschen, die zuvor viermal in Serie gewonnen hatten. Malik Batmaz (52.) und Philipp...

