Sportgerichtshof Cas : Russland in Europa weiter ausgeschlossen - Kein Urteil zu WM

Die russischen Mannschaften bleiben nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine von europäischen Fußball-Wettbewerben vorerst ausgeschlossen.

Der Internationale Sportgerichtshof Cas will laut Mitteilung vom 15. März Ende der Woche entscheiden, ob russische Teams auch weiterhin nicht an den Wettbewerben des Weltverbands FIFA teilnehmen dürfen. Dies betrifft auch die Aussichten Russlands für eine Qualifikation zur WM in Katar in diesem Jahr, zu denen der Cas nun zunächst noch keine Entscheidun...

