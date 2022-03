2. Liga : Saison-Aus für Dynamo-Mittelfeldmann Luca Herrmann

Für Luca Herrmann vom Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden ist die Saison vorzeitig beendet.

Anhaltende Probleme im linken Knie zwingen den Mittelfeldspieler zu einer Operation, die am Mittwoch in München durchgeführt werden soll. Das anschließende Aufbau- und Rehabilitationstraining lassen einen Einsatz des 23-Jährigen in dieser Spielzeit nicht mehr zu, teilte Dynamo mit....

