2. Liga : Schalke-Profi Rudy fehlt bei Corona-Tests

Der frühere Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy hat bei einem Corona-Testtermin vor dem Trainingsauftakt des Bundesliga-Absteigers FC Schalke 04 gefehlt.

Gelsenkirchen | Der 31-Jährige sei zu dem Test geladen gewesen, sagte der Sportdirektor Rouven Schröder laut einer Mitteilung auf der Homepage des Clubs. „Er ist nicht gekommen, was uns mit Blick auf eine mögliche Zukunft bei Schalke 04 nachdenklich stimmt.“ Rudy war zuletzt an den Erstligisten TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen. Zweitligist Schalke startet am Donner...

